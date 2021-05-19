19 мая 2021

В Челябинске произошел пожар рядом с заводом. Дым виден из разных концов города. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар. Селябмнск
В промзоне Челябинска тушат пожар Фото:

В промзоне возле Челябинского цинкового завода 20 мая тушат пожар. Дым от него виден сразу в нескольких районах города, передает URA.RU корреспондент с места происшествия.

«Возгорание началось в обеденное время на улице Автодорожная. По предварительным данным, горит площадка для мусора рядом с пунктом приема металла. Площадь пожара составляет 20 квадратных метров, в тушении участвуют две автоцистерны», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

На кадрах видео черный дым от пожара простирается высоко в небе и виден в нескольких районах. Периметр возгорания оцеплен пожарными, проезд по улице Автодорожная затруднен. На фото видно сгоревший полуразобранный автомобиль и другие металлические детали.

Пожар. Селябмнск
В пункте приема металла сгорели полуразобранные автомобили
Фото:
Пожар. Селябмнск
Движение на улице Автодорожной ограничено пожарными автоцистернами
Фото:
Пожар. Селябмнск
Дым от пожара виден в нескольких районах Челябинска
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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