В промзоне Челябинска тушат пожар Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В промзоне возле Челябинского цинкового завода 20 мая тушат пожар. Дым от него виден сразу в нескольких районах города, передает URA.RU корреспондент с места происшествия.

«Возгорание началось в обеденное время на улице Автодорожная. По предварительным данным, горит площадка для мусора рядом с пунктом приема металла. Площадь пожара составляет 20 квадратных метров, в тушении участвуют две автоцистерны», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

На кадрах видео черный дым от пожара простирается высоко в небе и виден в нескольких районах. Периметр возгорания оцеплен пожарными, проезд по улице Автодорожная затруднен. На фото видно сгоревший полуразобранный автомобиль и другие металлические детали.

В пункте приема металла сгорели полуразобранные автомобили Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Движение на улице Автодорожной ограничено пожарными автоцистернами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дым от пожара виден в нескольких районах Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU