Самолет из Екатеринбурга в Санкт-Петербург столкнулся с птицей

В двигатель самолета попала птица Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самолет, вылетевший из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, экстренно вернулся в аэропорт Кольцово. В двигатель попала птица. Об этом URA.RU сообщил директор по стратегическим коммуникациям аэропорта «Кольцово» Андрей Клименских.

«Рейс DP-582 Екатеринбург — Санкт-Петербург вернулся в аэропорт вылета. Спустя 10 минут после взлета в самолет попала птица. Командир воздушного судна принял решение возвратиться в Кольцово. С пассажирами работают представители авиакомпании», — рассказал представитель аэропорта.