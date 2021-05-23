Самолет из Екатеринбурга в Санкт-Петербург столкнулся с птицей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прибытие Белавиа в Кольцово. Екатеринбург , аэропорт, самолет
В двигатель самолета попала птица Фото:

Самолет, вылетевший из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, экстренно вернулся в аэропорт Кольцово. В двигатель попала птица. Об этом URA.RU сообщил директор по стратегическим коммуникациям аэропорта «Кольцово» Андрей Клименских.

«Рейс DP-582 Екатеринбург — Санкт-Петербург вернулся в аэропорт вылета. Спустя 10 минут после взлета в самолет попала птица. Командир воздушного судна принял решение возвратиться в Кольцово. С пассажирами работают представители авиакомпании», — рассказал представитель аэропорта.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...