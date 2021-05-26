В Сургуте подготовились к пожарам и грозам

Энергетики готовятся оперативно реагировать на пожары и грозы в летнее время Фото: Pixabay

Специалисты «Сургутских городских электрических сетей» («СГЭС») завершают подготовку энергообъектов к пожароопасному и грозовому периоду. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.

Энергетики обеспечивают устойчивую работу объектов в грозовой и пожароопасный период. Особое внимание сотрудники «СГЭС» уделяют готовности заземляющих устройств, грозозащитных тросов и средств защиты от перенапряжения на первых опорах воздушных линий и у головных подстанций. «Кроме того, специалисты проверили исправность пожарных гидрантов и кранов в зданиях тепловых и распределительных пунктов и на территории производственных баз, техническое состояние систем автоматической пожарной сигнализации. Провели покос и уборку сухой травы на открытых распределительных устройствах подстанций и воздушных линий электропередачи», — добавили в пресс-службе предприятия.

Оперативно ремонтный персонал и диспетчерская служба СГЭС прошли внеплановые инструктажи и противоаварийные тренировки по определению мест повреждения воздушных линий и отработке действий сотрудников в условиях грозы. Все запланированные мероприятия по подготовке энергооборудования к грозовому периоду энергетики планируют завершить до конца мая.