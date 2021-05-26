26 мая 2021
25 мая 2021

В Сургуте подготовились к пожарам и грозам

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия 07.07.2015. Молния. Гроза., лэп, молния
Энергетики готовятся оперативно реагировать на пожары и грозы в летнее время Фото:

Специалисты «Сургутских городских электрических сетей» («СГЭС») завершают подготовку энергообъектов к пожароопасному и грозовому периоду. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.

Энергетики обеспечивают устойчивую работу объектов в грозовой и пожароопасный период. Особое внимание сотрудники «СГЭС» уделяют готовности заземляющих устройств, грозозащитных тросов и средств защиты от перенапряжения на первых опорах воздушных линий и у головных подстанций. «Кроме того, специалисты проверили исправность пожарных гидрантов и кранов в зданиях тепловых и распределительных пунктов и на территории производственных баз, техническое состояние систем автоматической пожарной сигнализации. Провели покос и уборку сухой травы на открытых распределительных устройствах подстанций и воздушных линий электропередачи», — добавили в пресс-службе предприятия.

Оперативно ремонтный персонал и диспетчерская служба СГЭС прошли внеплановые инструктажи и противоаварийные тренировки по определению мест повреждения воздушных линий и отработке действий сотрудников в условиях грозы. Все запланированные мероприятия по подготовке энергооборудования к грозовому периоду энергетики планируют завершить до конца мая.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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