Пермяки осудили родителей лицеиста, ранившего учителя, за ток-шоу

Жители Березников в соцсетях отреагировал на ток-шоу с участием родителей школьника, ранившего учителя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермяки осудили родителей ученика, напавшего на учителя с ножом за участие в ток-шоу «Пусть говорят» на «Первом канале». В группе «ЧП Березники» во «Вконтакте» они высказали мнение что отец и мать подростка сделали это ради хайпа и денег. Программа вышла в эфир в минувшую среду. В ней родители школьника признались, что испытали шок, когда узнали о случившемся. По их словам, в тот день они находились в Сочи, где отмечали юбилей матери школьника.

«Мы гуляли по городу, нам позвонил секретарь лицея, сказав, что сын совершил нападение на учителя. Мы сразу стали смотреть соцсети, были в шоке, когда увидели задержание нашего сына», — пояснили родители.

Жители Пермского края предположили, что родители приняли участие в шоу, чтобы прославиться Фото: скрин «Вконтакте»

Некоторые считают, что отец и мать лицеиста просто решили заработать денег, приняв участие в ток-шоу Фото: скрин «Вконтакте»

Пермяки возмущены участием родителей школьника в шоу «Пусть говорят» Фото: скрин «Вконтакте»

Часть березниковцев заступилась за родных подростка Фото: скрин «Вконтакте»

Горожане поддержали родителей ученика Фото: скрин «Вконтакте»

Нападение на учителя физики лицея №1 в Березниках было совершено 17-летним лицеистом в минувшую пятницу. Во время урока юноша нанес педагогу ранение ножом, который он принес с собой в школу. Юношу арестовали на два месяца, возбуждено уголовно дело по статье «покушение на убийство».