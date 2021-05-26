26 мая 2021
25 мая 2021

Пермяки осудили родителей лицеиста, ранившего учителя, за ток-шоу

© Служба новостей «URA.RU»
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Брифинг Алексея Текслера. Челябинск, микрофон в руке
Жители Березников в соцсетях отреагировал на ток-шоу с участием родителей школьника, ранившего учителя Фото:

Пермяки осудили родителей ученика, напавшего на учителя с ножом за участие в ток-шоу «Пусть говорят» на «Первом канале». В группе «ЧП Березники» во «Вконтакте» они высказали мнение что отец и мать подростка сделали это ради хайпа и денег. Программа вышла в эфир в минувшую среду. В ней родители школьника признались, что испытали шок, когда узнали о случившемся. По их словам, в тот день они находились в Сочи, где отмечали юбилей матери школьника.

«Мы гуляли по городу, нам позвонил секретарь лицея, сказав, что сын совершил нападение на учителя. Мы сразу стали смотреть соцсети, были в шоке, когда увидели задержание нашего сына», — пояснили родители.

Жители Пермского края предположили, что родители приняли участие в шоу, чтобы прославиться
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Некоторые считают, что отец и мать лицеиста просто решили заработать денег, приняв участие в ток-шоу
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Пермяки возмущены участием родителей школьника в шоу «Пусть говорят»
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Часть березниковцев заступилась за родных подростка
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Горожане поддержали родителей ученика
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Нападение на учителя физики лицея №1 в Березниках было совершено 17-летним лицеистом в минувшую пятницу. Во время урока юноша нанес педагогу ранение ножом, который он принес с собой в школу. Юношу арестовали на два месяца, возбуждено уголовно дело по статье «покушение на убийство».

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