Пермяки осудили родителей лицеиста, ранившего учителя, за ток-шоу

Пермяки осудили родителей ученика, напавшего на учителя с ножом за участие в ток-шоу «Пусть говорят» на «Первом канале». В группе «ЧП Березники» во «Вконтакте» они высказали мнение что отец и мать подростка сделали это ради хайпа и денег. Программа вышла в эфир в минувшую среду. В ней родители школьника признались, что испытали шок, когда узнали о случившемся. По их словам, в тот день они находились в Сочи, где отмечали юбилей матери школьника.
«Мы гуляли по городу, нам позвонил секретарь лицея, сказав, что сын совершил нападение на учителя. Мы сразу стали смотреть соцсети, были в шоке, когда увидели задержание нашего сына», — пояснили родители.
Нападение на учителя физики лицея №1 в Березниках было совершено 17-летним лицеистом в минувшую пятницу. Во время урока юноша нанес педагогу ранение ножом, который он принес с собой в школу. Юношу арестовали на два месяца, возбуждено уголовно дело по статье «покушение на убийство».
Подписывайтесь на URA.RU в