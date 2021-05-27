Заведующая детсадом в Среднеуральске заработала больше мэра

Мэр Среднеуральска Александр Ковальчик уступил в размере дохода своим подчиненным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

По итогам 2020 года директор детского сада №9 Светлана Ширяева заработала больше мэра Александра Ковальчика. Сведения о доходах чиновников, депутатов и руководителей муниципальных учреждений опубликованы на официальном сайте мэрии.

Согласно размещенным данным, доход Светланы Ширяевой за 2020 год составил более 3,5 млн рублей. В собственности заведующей детсада — три земельных участка, жилой дом площадью 234,4 кв. метра, доля в жилом доме площадью 122,8 кв. метра, гаражный бокс и объект незавершенного строительства.

На втором месте по доходам — начальник отдела стратегического планирования мэрии Наталья Стахова. Она задекларировала 3,368 млн рублей дохода. В собственности чиновницы — доля в квартире площадью 42 кв. метра, автомобиль Lifan 113300. Ее супруг показал 851 тыс. рублей дохода. Он владеет автомобилем УАЗ Patriot.

Глава муниципалитета Александр Ковальчик отчитался о 3 млн рублей дохода. Своей недвижимости у мэра нет, равно как и собственного автомобиля. А вот у его супруги имеется квартира и нежилое помещение, а также два автомобиля: Volkswagen Golf и УАЗ 390945. Дохода у первой леди Среднеуральска практически нет, а вот несовершеннолетний ребенок пары заработал около 360 тыс. рублей.

Среди среднеуральских депутатов самым состоятельным стал Сергей Мисюков, который задекларировал 1,8 млн рублей. Народный избранник владеет двумя земельными участками, двумя жилыми домами и автомобилем Toyota Land Cruiser Prado 150 Series. На 100 тысяч рублей меньше коллеги заработал вице-спикер Олег Прудников. На третьем месте по доходам среди депутатов — экс-спикер Андрей Касьяненко: его заработок составил 1,3 млн рублей.