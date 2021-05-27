Дело об убийстве двух женщин передано в суд Фото: Илья Московец © URA.RU

В Свердловской области раскрыто дело об убийстве двух женщин, произошедшем в 2001 году. По версии следствия, преступление совершил 44-летний мужчина, который с 2002 года находится в местах лишения свободы на пожизненном сроке и сам признался в содеянном. Об этом URA.RU сообщил руководитель 4-го отдела по расследованию особо важных дел СКР по Свердловской области Георгий Койнов.

Следователи выяснили, что в мае 2001 года в Первоуральске обвиняемый через балкон залез в квартиру к пенсионерке 1919 года рождения. Он нанес ей не менее трех ударов по голове металлическим пестом, отчего женщина скончалась, и украл 700 рублей. Через три месяца в Екатеринбурге произошел второй эпизод — обвиняемый напал на улице на прохожую, чтобы ее обокрасть, но женщина оказала сопротивление и была убита двумя ударами по телу. У нее обвиняемый украл 200 рублей, сумочку и золотую цепочку.

По словам Койнова, следователи долго не могли распутать дело, но в 2020 году вернулись к материалам. Были проведены генетические экспертизы, что указало на причастность обвиняемого к убийствам. «На тот момент злоумышленник уже находился в местах лишения свободы за серию иных особо тяжких преступлений. Собранные следователями СКР улики оказались настолько убедительными, что обвиняемый не стал отрицать свою вину и признался в содеянном», — рассказал Койнов.

Старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова сообщила URA.RU, что дело свердловчанина направлено в суд. Начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых уточнил, что обвиняемого уже судили за убийство, разбой, оборот оружия и прочее. «В 2002 году его осудили пожизненно. Два новых эпизода лишь пополнят список его злодеяний», — сказал URA.RU полковник Горелых.