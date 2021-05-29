Сотрудники полиции изъяли упавший мотопараплан для изучения Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Мотопараплан разбился в Свердловской области. Инцидент произошел в 50 километрах от Первоуральска, возле Нижнего Села. Два человека получили ранения, сообщил URA.RU пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Сообщение о ЧП поступило в дежурную часть ОВД Первоуральска в 22.30 29 мая. «По предварительным данным, пилот мотопараплана в полете задел крылом дерево, в результате чего аппарат упал», — сообщил полковник Горелых, отметив, что летательное устройство названия не имеет, но двигатель и рама у него пронумерованы.

Сотрудники полиции, работавшие на месте ЧП, установили, что одним из пострадавших является ранее судимый за незаконный оборот оружия житель Екатеринбурга Лопаков 1979 года рождения. Он госпитализирован с диагнозом перелом основания черепа, в настоящее время врачи борются за его жизнь. Мужчина находится в состоянии комы, сообщил пресс-секретарь ГУ МВД области.

«Представители МВД установили личность и второго пострадавшего — житель Среднеуральска гражданин Сафияров 1992 года рождения. Он самостоятельно покинул место аварии, но через несколько часов обратился в больницу за помощью. Ему госпитализация не потребовалась, при падении он отделался ушибами. После осмотра врачами мужчина покинул медицинское учреждение. Сейчас сыщики его разыскивают, чтобы опросить и установить более подробные и точные обстоятельства крушения», — рассказал Горелых.

По его данным, в районе падения летательного аппарата соответствующими ведомствами разрешения на полеты не выдавались. Поврежденный мотопараплан изъят для проведения с ним необходимых работ. «По итогам начавшейся проверки органы внутренних дел Первоуральска примут обоснованное процессуальное решение», — отметил полковник Горелых.