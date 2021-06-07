В Японии арестовали помощника капитана российского судна «Амур»

Помощник капитана российского судна «Амур», столкнувшегося в конце мая с японской шхуной у острова Хоккайдо, задержан. Об этом сообщило агентство Киодо.
Его подозревают в нарушениях при выполнении служебной деятельности, повлекших смерть человека, передает РИА «Новости». Также помощника капитана обвиняют в нарушениях в процессе маневрирования транспортного средства.
Ранее рыболовное японское судно столкнулось с российским «Амуром» (предназначен для перевозки грузов) недалеко от острова Хоккайдо, расположенном в Охотском море. Погибли три человека, передает Nation News. Позже стало известно, что судно «Амур» признано залогом в интересах пострадавшей стороны. Такое решение принял суд в Японии. Траулер временно задержан, передает «
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