Рэпер Алишер Моргенштерн обратился к хейтерам, которые требуют запретить его творчество. В эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале исполнитель поблагодарил критиков за лишнюю рекламу его музыки.
«Обращаясь к старшему поколению — вы добились своего, меня оштрафовали, поздравляю! Но хочу сказать, вся жизнь — шоу. Если кто-то хочет повоевать со мной и запретить мое творчество,вы же делаете меня только популярнее. Во все времена были те, кого запрещали. Игнорируйте меня, воспитывайте детей, чтобы они не слушали мои песни», — заявил Моргенштерн.
В марте член Общественной палаты РФ Дмитрий Носов обвинил Моргенштерна в пропаганде наркотиков и попросил президента России принять меры. После этого ведущий программы «Время покажет» Руслан Осташко написал на Моргенштерна заявление в прокуратуру и призвал к этому граждан. В начале июня суд оштрафовал артиста на 100 тысяч рублей. Экспертиза нашла в клипах рэпера «Розовое вино-2» и «Family» признаки пропаганды наркотиков, сообщили в Зюзинском суде Москвы.
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