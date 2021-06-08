08 июня 2021
07 июня 2021

Суд вынес приговор помощнице депутата ХМАО из-за ссоры с полицией

© Служба новостей «URA.RU»
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Впереди у помощницы депутата думы Сургута Натальи Макагон еще несколько судов Фото:

Сургутский городской суд оштрафовал на две тысячи рублей помощницу депутата городской думы Евгения Барсова — Наталью Макогон за неповиновение сотруднику полиции во время ее задержания в супермаркете «Лента». Об этом URA.RU сообщила сама Макогон.

«Судья хоть и вменил мне минимальный штраф, который предусмотрен санкцией этой статьи КоАП, но я собираюсь его обжаловать. Впереди у меня еще два суда за мелкое хулиганство и нарушение масочного режима. И если с отсутствием маски я согласна, то обвинение в хулиганстве опровергаю. Буду настаивать, чтобы свидетели инцидента прошли проверку на детекторе лжи», — прокомментировала Макагон. Она также не исключает, что по итогам рассмотрения дела о хулиганстве она может быть арестована на несколько суток.

В пресс-службе УМВД ХМАО сообщили URA.RU, что после задержания Макагон ей инкриминируется несколько административных правонарушений, а не только нарушение масочного режима. «Суд будет рассматривать составленные протоколы в разные дни», — прокомментировали в пресс-службе окружной полиции.

Ранее URA.RU сообщало, что сургутский полицейский грубо задержал помощницу депутата в супермаркете «Лента» из-за отсутствия медицинской маски. Сам инцидент вылился в скандал и повлек за собой проведение служебной проверки.

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