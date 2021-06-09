Свердловская область попала в пятерку худших по качеству госуслуг

Свердловским властям поставили на вид недостаточное развитие госуслуг Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловская область оказалась в пятерке худших по предоставлению услуг МФЦ. Таковы результаты мониторинга госуслуг Росреестра.

«Рекомендовать высшим исполнительным органам государственной власти … Свердловской области разработать план мероприятий по доступности государственных услуг», — сказано в документе (есть в распоряжении URA.RU). Собеседник агентства в правительстве Свердловской области, компетентный в вопросах функционирования МФЦ, сообщил, что областным властям поставили на вид проблему с предоставлением госуслуг в Свердловской области. Весной на должность руководителя МФЦ была назначена Анастасия Девятых — экс-помощник замгубернатора Олега Чемезова. Она сменила Наталью Змееву, которая считалась протеже «серого кардинала» Екатеринбурга Владимира Тунгусова.

В свердловский МФЦ направлен запрос с просьбой пояснить ситуацию. Сейчас в России реализуется нацпроект «Цифровая экономика», который направлен на предоставление доступных госуслуг в электронном виде.