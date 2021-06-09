09 июня 2021

Свердловская область попала в пятерку худших по качеству госуслуг

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торжественное открытие филиала Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Екатеринбург, очередь , многофункциональный центр, прием граждан, ожидание, мои документы, мфц, номер очереди
Свердловским властям поставили на вид недостаточное развитие госуслуг Фото:

Свердловская область оказалась в пятерке худших по предоставлению услуг МФЦ. Таковы результаты мониторинга госуслуг Росреестра.

«Рекомендовать высшим исполнительным органам государственной власти … Свердловской области разработать план мероприятий по доступности государственных услуг», — сказано в документе (есть в распоряжении URA.RU). Собеседник агентства в правительстве Свердловской области, компетентный в вопросах функционирования МФЦ, сообщил, что областным властям поставили на вид проблему с предоставлением госуслуг в Свердловской области. Весной на должность руководителя МФЦ была назначена Анастасия Девятых — экс-помощник замгубернатора Олега Чемезова. Она сменила Наталью Змееву, которая считалась протеже «серого кардинала» Екатеринбурга Владимира Тунгусова.

В свердловский МФЦ направлен запрос с просьбой пояснить ситуацию. Сейчас в России реализуется нацпроект «Цифровая экономика», который направлен на предоставление доступных госуслуг в электронном виде.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...