Заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Сургута Константин Карпеткин переходит на новое место работы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Сургута (ХМАО) Константин Карпеткин уходит в отставку и переходит на работу в администрацию Сургутского района. Эту информацию URA.RU сообщил источник из городского политического истеблишмента.

«Карпеткин решил уйти в администрацию Сургутского района. Он там займет аналогичную должность, что и в мэрии Сургута. Решение уже согласовано на уровне руководства», — сообщил инсайдер. Он также добавил, что такое решение было принято, поскольку Карпеткин посчитал для себя «карьеру в другом муниципалитете более перспективной на данном этапе».

В управлении массовых коммуникаций мэрии Сургута не ответили на телефонный звонок журналиста URA.RU. В пресс-службе администрации Сургутского района заявили, что никаких официальных документов о назначении Карпеткина на какую-либо должность не подписано.

Ранее URA.RU сообщало, что в мэрии Сургута появился новый куратор жилищно-коммунального хозяйства. На должность замглавы города назначен Сергей Полукеев, который до этого успел поработать в окружном правительстве на должности вице-губернатора.