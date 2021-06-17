Синоптик: когда в Пермский край вернется жара

На следующей неделе в Пермском крае ожидается 30-градусная жара Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Жаркая погода установится на территории Пермского края не раньше середины следующей недели. В первую очередь температура будет повышаться в западных районах региона — благодаря теплому воздуху, который поступит из европейской части России. Об этом URA.RU рассказал инженер ГИС-центра Пермского государственного университета (ПГНИУ) Андрей Шихов.

«Первый вынос теплого воздуха в Пермский край состоится в начале следующей неделе. Наиболее вероятно, что это произойдет уже во вторник и в большей степени затронет западные районы края. В целом же следующая неделя под влиянием блокирующего антициклона окажется сухой, с периодическими усилениями жары до отметок выше 30 градусов. Предварительно прогнозируется, что жаркая погода установится в четверг», — сказал Шихов. Он не исключил, что на неделе могут быть установлены температурные рекорды.

Предстоящие выходные окажутся не такими теплыми, как прогнозировалось несколько дней назад. В субботу высока вероятность дождей на значительной территории Прикамья, а воздух в этот день не прогреется выше 22—24 градусов (ночью 7—12 тепла). Такая же температура прогнозируется и в воскресенье, но осадки в этот день маловероятны.