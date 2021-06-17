В Челябинской области полыхает крупный лесной пожар Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Октябрьском районе Челябинской области полыхает крупный лесной пожар, в связи с чем сотрудники ГИБДД перекрыли трассу Челябинск — Октябрьское. Об этом URA.RU сообщил начальник управления Главного управления лесами региона Сергей Лавров, который сейчас находится на месте ЧП.

«Площадь пожара составляет 600 га. Из них 300 га приходится на лес. Для обеспечения безопасности сотрудники ГИБДД перекрыли дорогу от Ваганово до Октябрьского. Угрозы для близлежащих населенных пунктов нет», — заявил URA.RU Лавров.

Сейчас пожарные и работники лесничеств производят опашку, чтобы локализовать пожар и не допустить распространения огня. К месту ЧП стянуты дополнительные силы МЧС. На место ЧП прибыл замначальника ГУ МЧС по региону Вадим Трунов.

В Челябинске с 15 июня введен особый противопожарный режим. На период действия особого режима запрещается разведение костров, выжигание сухой растительности, мусора, травы и пуха, а также проведение пожароопасных работ.

Фото: читатель URA.RU

Фото: читатель URA.RU

Фото: читатель URA.RU