Врачи рассказали, как пережить аномальную жару в России

В Европейской части России в ближайшие дни ожидается очень жаркая погода, воздух будет прогреваться до 34 градусов тепла несколько дней подряд. По словам врачей в такую погоду лучше не выходить из дома, жителям городов рекомендуется закрыть окна и занавесить их влажными простынями.
По словам врача-терапевта АО «Медицина» Олеси Савельевой, даже здоровый человек может получить тепловой удар, долго находясь на солнце. «Первая помощь в таком случае состоит в том, чтобы перенести пострадавшего в более прохладное место, расслабить воротник, умыть холодной водой, при возможности завернуть в мокрую простыню, приложить лед к голове, если человек в сознании — дать попить холодной воды», — рассказала она «Известиям». Савельева отметила, что первыми признаками теплового удара являются учащенное сердцебиение, потемнение в глазах, чувство дезориентации и мышечная слабость.
Также, по словам специалиста, в жару повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний. Она советует не выходить на улицу в период активного солнца с 11 до 17 часов, носить светлую легкую одежду и головные уборы. Врач-терапевт Анна Белоусова рекомендует жителям городов держать окна закрытыми, а также занавесить их влажными простынями, чтобы дополнительно охладить квартиру. При этом в жару не следует употреблять алкоголь, жирные продукты и газировки. Врачи советуют пить больше воды, а также питаться овощами, легкими супами и салатами.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о повышенной температуре воздуха. По его словам в Центральном федеральном округе с 19 июня начнется аномальная жара и температура будет от +30 градусов. В Гидрометцентре предупредили москвичей об аномальной жаре 19—22 июня, пишет «Национальная служба новостей». При этом в июле ожидается температура в пределах климатической нормы.
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