Бывший пермский вице-премьер, который общался с ФСБ, нашел работу

Антон Клепиков занял пост президента Пермского ФК «Звезда» Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Бывший вице-премьер Пермского края, которого опрашивали сотрудники ФСБ, стал президентом Пермского футбольного клуба «Звезда». Об этом сообщает пресс-служба «Звезды» на своем сайте.

«Решением Совета автономной некоммерческой организации „Футбольный клуб ‚Звезда‘ Пермь“ утвержден президент ФК „Звезда“. Им стал Антон Клепиков», — сообщается на сайте.

Ранее Клепикова опрашивали сотрудники ФСБ. Это якобы было связано с уголовным делом о хищении 250 млн рублей из благотворительного фонда «Содействие XXI век». Однако сам бывший вице-премьер, пресс-служба правительства края и УФСБ России по Пермскому краю эту информацию не подтвердили.

Антон Клепиков занимал должность вице-премьера Пермского края по вопросам спорта, туризма, образования и культуры с мая 2018 года по ноябрь 2020 года. До этого он был советником губернатора по вопросам туризма и руководителем фестиваля «Пермский Период. Новое Время».