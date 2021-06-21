21 июня 2021
20 июня 2021
19 июня 2021
18 июня 2021

Бывший пермский вице-премьер, который общался с ФСБ, нашел работу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Антон Клепиков, вице-премьер Правительства Пермского края, клепиков антон
Антон Клепиков занял пост президента Пермского ФК «Звезда» Фото:

Бывший вице-премьер Пермского края, которого опрашивали сотрудники ФСБ, стал президентом Пермского футбольного клуба «Звезда». Об этом сообщает пресс-служба «Звезды» на своем сайте.

«Решением Совета автономной некоммерческой организации „Футбольный клуб ‚Звезда‘ Пермь“ утвержден президент ФК „Звезда“. Им стал Антон Клепиков», — сообщается на сайте.

Ранее Клепикова опрашивали сотрудники ФСБ. Это якобы было связано с уголовным делом о хищении 250 млн рублей из благотворительного фонда «Содействие XXI век». Однако сам бывший вице-премьер, пресс-служба правительства края и УФСБ России по Пермскому краю эту информацию не подтвердили.

Антон Клепиков занимал должность вице-премьера Пермского края по вопросам спорта, туризма, образования и культуры с мая 2018 года по ноябрь 2020 года. До этого он был советником губернатора по вопросам туризма и руководителем фестиваля «Пермский Период. Новое Время».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...