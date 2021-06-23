В торговых центрах ХМАО объявили охоту на подростков

За подростками следят родительские патрули Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Родительские и педагогические патрули вернулись в торговые центры ХМАО. Их задача — поиск несовершеннолетних, которым согласно постановления губернатора региона Натальи Комаровой нельзя одним находиться в ТЦ из-за действующих эпидемиологических ограничений. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службах мэрий Нижневартовска и Сургута.

«Патрули, состоящие из родителей и учителей, продолжают действовать в Нижневартовске. Они посещают торговые центры и проводят беседы с детьми, объясняя, что им находиться здесь нельзя», — сообщили в департаменте общественных коммуникаций Нижневартовска. Там же добавили, что кроме этого патрули следят за тем, чтобы дети не находились на улице без сопровождения взрослых в вечернее время, так как в ХМАО действует комендантский час. В администрации Сургута подтвердили наличие родительских патрулей, которые следят за тем, чтобы подростки соблюдали противоэпидемические меры в торговых центрах.

Чиновники также объяснили, что в случае, если они находят детей в торговых центрах, то не вызывают полицию, а проводят профилактическую беседу о необходимости соблюдать противоэпидемические меры. Детей также просят покинуть торговый центр.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО вновь вводится запрет на посещение торговых центров, развлекательных заведений и общепита подросткам до 14 лет без сопровождения родителей. Глава региона Наталья Комарова ужесточила карантин из-за увеличения количества случаев заболеваемости коронавирусом.