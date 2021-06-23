В ХМАО кандидатов в депутаты ищут по объявлению в газете

КПРФ в Нягани подала объявления в газету для желающих стать депутатами (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Нягани (ХМАО) местное отделение КПРФ ищет кандидатов в депутаты через местную газету. Объявление размещено в издании «Вестник Приобья». Об этом URA.RU рассказал глава регионального отделения партии «Коммунисты России» Вадим Абдуррахманов.

«Объявление в газете и на каждом столбике в Нягани. Позор для Зайцева который является руководителем Няганьского отделения партии и членом бюро окружного комитета партии КПРФ. Это высший руководящий орган партии. Стыд и позор», — заявил Абдуррахманов в разговоре с журналистом URA.RU.

В объявлении, копия которого есть в распоряжении агентства, написано: «Штаб КПРФ Нягани объявляет набор кандидатов в депутаты». Там же указан номер телефона, который, судя по данным URA.RU, принадлежит руководителю Няганьского отделения КПРФ Павлу Зайцеву. Сам он отказался разговаривать с корреспондентом URA.RU, заявив, что «там (в газете — прим. ред.) дали не ту информацию». Дозвониться до редакции «Вестей Приобья» не удалось — их телефоны, указанные в общем доступе, не отвечали на момент написания новости.

Ранее URA.RU писало, что коммунисты ХМАО выходят из партии из-за недоверия лидеру. Вышедшие члены КПРФ переходили в региональное отделение другой партии коммунистического толка — «Коммунисты России».