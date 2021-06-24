Лолита высмеяла посетителей мавзолея Ленина

По мнению Лолиты, покойникам нужно дать покой, даже если исторические личности Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Певица Лолита Милявская снялась в короткометражке «Лучше в планетарий», которая намекает на вынос тела бывшего главы СССР Владимира Ленина из Мавзолея. Артистка выступила против того, чтобы покойников разглядывали посетители музее и, тем более, дети.

Певица отметила, что раньше не ходила смотреть на Ленина из-за огромных очередей в Мавзолее. «Повзрослев, стало очевидно, что с интересом разглядывать покойников, может только не очень здоровая психика. А ещё и детей водить», — написала Милявская в своем instagram-аккаунте. По мнению артистки, покойным нужно дать покой, даже если они являются историческими личностями.

Короткометражку «Лучше в планетарий» снял режиссер Александр Семин. По сюжету, семья собирается посетить Мавзолей Ленина, но по дороге их такси встает в пробку из-за аварии. Детям очень хочется посмотреть на тело сбитого человека, но мать закрывает им глаза. «Не хватало нам еще трупы разглядывать», — заявляет героиня Милявской.

В январе в СМИ появилось сообщение, что Центризбирком проведет тестирование системы электронного голосования, во время которого будут задавать вопрос о выносе тела Ленина из Мавзолея. Зампред ЦИК Николай Булаев опроверг эту информацию и заявил, что ведомство не проводить таких социологических опросов, так как у него другие полномочия и задачи, передает «Национальная служба новостей».