24 июня 2021

В челябинском городе открывают коронавирусную базу на сотню мест

© Служба новостей «URA.RU»
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В первую волну пандемии Златоуст стал одним из эпицентров заражения коронавирусом (фото из архива) Фото:
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Коронавирус COVID-19

Дополнительный госпиталь на 100 коек для больных коронавирусом открывается в Златоусте — четвертом по величине городе Челябинской области. Об этом сообщили URA.RU в региональном минздраве.

«В связи с ростом количества заболеваний COVID-19 в городской больнице Златоуста, на базе стационара №2, открывается дополнительная госпитальная база на 100 коек. Учреждение оснащено всем необходимым для приема и оказания помощи пациентам с пневмонией и коронавирусной инфекцией», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Несколькими часами ранее стало известно о запуске дополнительной ковидной базы в областном центре, на базе ГКБ №5. Ранее власти говорили о возможности перепрофилирования URA.RU под лечение COVID на следующей неделе.

Как пояснила URA.RU первый вице-губернатор Ирина Гехт, решение о расконсервации коронавирусных госпиталей принимается, когда резерв свободных коек снижается до 15-20%. Накануне этот показатель составлял 6%.

Несколько дней подряд заболеваемость в Челябинской области растет скачкообразно. К утру 25 июня зарегистрирован 141 новый зараженный. Накануне новых больных было 129 новых заболевших, 23 июня— 120, а днем ранее — 109. До начала прошлой недели ежедневно заболевали коронавирусом лишь 87-89 южноуральцев.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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