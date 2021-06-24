В Челябинске увеличивают площади для лечения больных COVID-19

В Челябинске горбольницу№5 перепрофилируют под ковидный госпиталь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинске на базе горбольницы №5 открывают госпиталь для лечения больных коронавирусом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

«В городской больнице № 5 откроется свыше 300 дополнительных мест для приема пациентов с пневмонией и COVID-19. Медицинский персонал готов к приему и лечению пациентов с различными инфекциями», — заявили в пресс-службе. Горбольница №5 находится на улице Российской в Калининском районе.

Ранее стало известно, что корпус терапии городской больницы №8 в Тракторозаводском районе Челябинска с 24 июня перепрофилируют для приема пациентов с коронавирусом. Дополнительные ковидные базы открылись в Магнитогорске, Миассе и Копейске. «При необходимости дополнительный коечной фонд может быть развёрнут в кратчайшие сроки», — сообщили в пресс-службе минздрава.

Несколько дней подряд в регионе фиксируют более 120 новых инфицированных COVID, сам рост обозначился с начала прошлой недели — когда ежедневно в области было не более 90 новых больных. К 25 июня в регионе зарегистрирован уже 141 новый случай заражения. Накануне этот показатель составлял 129 новых заболевших, днем ранее — 120, а 22 июня — 109.