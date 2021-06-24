24 июня 2021
23 июня 2021

В Челябинске увеличивают площади для лечения больных COVID-19

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Областной инфекционный центр, красная зона. Челябинск, защитный костюм, скафандр, здоровье, медицина, врачи, здравоохранение, защитная одежда, больница, реанимация, медики, доктор, коронавирус, сиз, covid, ковид, противочумной костюм, инфекционный центр, средства индивидуальной защиты
В Челябинске горбольницу№5 перепрофилируют под ковидный госпиталь Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Челябинске на базе горбольницы №5 открывают госпиталь для лечения больных коронавирусом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

«В городской больнице № 5 откроется свыше 300 дополнительных мест для приема пациентов с пневмонией и COVID-19. Медицинский персонал готов к приему и лечению пациентов с различными инфекциями», — заявили в пресс-службе. Горбольница №5 находится на улице Российской в Калининском районе.

Ранее стало известно, что корпус терапии городской больницы №8 в Тракторозаводском районе Челябинска с 24 июня перепрофилируют для приема пациентов с коронавирусом. Дополнительные ковидные базы открылись в Магнитогорске, Миассе и Копейске. «При необходимости дополнительный коечной фонд может быть развёрнут в кратчайшие сроки», — сообщили в пресс-службе минздрава.

Несколько дней подряд в регионе фиксируют более 120 новых инфицированных COVID, сам рост обозначился с начала прошлой недели — когда ежедневно в области было не более 90 новых больных. К 25 июня в регионе зарегистрирован уже 141 новый случай заражения. Накануне этот показатель составлял 129 новых заболевших, днем ранее — 120, а 22 июня — 109.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...