В Челябинске разворачивают новый коронавирусный госпиталь

Новая ковидная база уже имеет весь комплекс нужного оборудования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Корпус терапии городской больницы №8 в Тракторозаводском районе Челябинска с 24 июня перепрофилируют для приема пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили URA.RU в министерстве здравоохранения области.

«В связи с ростом числа заболевших в области, особенно в крупных городах — Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Копейске, принято решение об открытии дополнительной госпитальной базы. В корпусе организовано 115 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Также имеется компьютерный томограф и другое оборудование для оперативного обследования и госпитализации без дополнительной транспортировки», — пояснили URA.RU в пресс-службе минздрава.

В Магнитогорске дополнительную ковидную базу на 100 коек разместили на базе горбольницы №2. Кроме того, больных COVID-19 лечат в отделениях горбольницы №1 и в «Центр охраны материнства и детства».

О приходе третьей волны пандемии в Челябинскую область первый вице-губернатор Ирина Гехт сообщила на брифинге 16 июня. Последние несколько дней в регионе фиксируются всплески числа новых зараженных.