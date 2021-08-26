Полпред Якушев пообещал проблемы некоторым тюменским единороссам

Полпред Якушев призвал членов ЕР работать на партию Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Тюменской области — 2021

Уральский полпред Владимир Якушев предостерег единороссов «тюменской матрешки» от работы на выборах только на собственный рейтинг, а не на рейтинг партии. С таким заявлением чиновник 26 августа выступил на региональной партконференции, передает URA.RU источник в тюменском политическом истеблишменте. Якушев пообещал несогласным проблемы с карьерой.

«Якушев заявил, что те одномандатники, которые выдвинуты в Тюменскую облдуму партией, но во время кампании не ассоциируют себя с ней, не пиарят ЕР, получат проблемы в политической карьере. Они должны работать на рейтинг партии, а не только на свой собственный рейтинг», — рассказал инсайдер.

В региональном отделении ЕР не подтвердили, но и не опровергли установку от полпреда. «Мы уверены, что победители внутрипартийного предварительного голосования достойно представят партию во время кампании и на выборах», — отметили там.

Выборы в Тюменскую областную думу пройдут с 17 по 19 сентября. Помимо ЕР в них примут участие представители партий: «Справедливая Россия — За правду», ЛДПР, КПРФ, «Коммунисты России», «Новые люди», Партия пенсионеров и Партия роста. В эти же даты тюменцы выберут депутатов Государственной думы.