Силовики готовят массовые облавы на челябинских озерах в выходные

После двух недель засушливой жары и пожаров в места скопления туристов выведут рекордное количество проверяющих Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В последние выходные лета на озерах Челябинской области пройдут массовые рейды с участием представителей надзорных органов и силовых структур. Об этом сообщили URA.RU в минэкологии региона.

«Контрольные мероприятия пройдут на Увильдах, Тругояке, Кисегаче, Аракуле и ряде других популярных у челябинцев и туристов из других регионов водоемах. Помимо наших сотрудников, в них примут участие представители Рыбнадзора, Государственной инспекции маломерных судов (ГИМС) и полиции», — сообщил URA.RU замминистра экологии Виталий Безруков.

По его словам, в ходе рейдов будут выявлять припаркованные в водоохранной зоне автомобили, обеспечение свободного доступа к воде, нарушения особого противопожарного режима. Так, на Тургояке в окружающих лесах запрещено разведение костров, но, несмотря на это, в окрестностях озера регулярно начинаются пожары.

Инциденты возникают и на других озерах. На Увильдах полиция вынуждена была применить силу и заковать в наручники нарушителя, выловившего рыбы почти на 800 тыс. рублей. В охранной зоне озера Большой Бугодак нарушитель сбил автомобилем инспектора минэкологии и скрылся.