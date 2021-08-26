Челябинского нарушителя увезли с озера Увильды в наручниках

Ущерб от незаконного вылова рипуса составил 768 тысяч рублей (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На популярном озере Увильды в Челябинской области прошла операция по задержанию двух браконьеров. Они выловили сетями рыбу на сумму свыше 700 тысяч рублей. Как сообщили URA.RU в Нижнеобском территориальном управлении Росрыболовства, в ходе спецоперации один из нарушителей сумел скрыться, а другой напал на инспектора рыбоохраны.

«При задержании браконьер применил физическую силу в отношении инспектора, но был нейтрализован сотрудником полиции из Кыштыма. К нападавшему применили спецсредства — наручники. Ущерб по предварительным подсчетам составил 768 тысяч рублей», — сообщили в Нижнеобском территориальном управлении Росрыболовства.

Прибывшая следственно-оперативная группа задокументировала, что криминальный улов составил 73 кг рипуса. У браконьеров также изъяли девять сетей, две лодки, электромотор и автомобиль.

Как отметили в Нижнеобском ТУ Росрыболовства, задержанный мужчина хорошо знаком инспекторам росрыболовства. Он уже привлекался к уголовной ответственности за незаконную ловлю. В декабре 2020 года его задержали с поличным с сетями в период нереста. Тогда браконьер выловил 1800 особей рипуса на сумму в 1 млн 800 тыс. рублей.

За незаконную рыбалку предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до двух лет. За примененное в отношении инспектора насилие злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.