В Челябинской области водитель сбил сотрудника минэкологии

Автомобилист едва не покалечил инспектора из-за административного протокола (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Верхнеуральском районе водитель пытался скрыться во время рейда и совершил наезд на инспектора. Как рассказал URA.RU замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков, инцидент произошел в охранной зоне памятника природы озера Большой Бугодак (Верхнеуральский район).

«Нарушитель не только сбил нашего инспектора, но и провез его на капоте. Так он пытался избежать штрафа за нахождение автомобиля в охраной зоне. Сумма штрафа за это правонарушение составляет до десяти тысяч рублей», — сообщил URA.RU Безруков.

Инспектор экологического надзора попросил водителя заглушить мотор и выйти из автомобиля. Нарушитель отказался выполнять законные требования и попытался скрыться на автомобиле, совершив резкий маневр и наезд на сотрудника минэкологии.

Инспектор обратился в полицию и нарушителя задержали в этот же день. Им оказался местный житель поселка Степного. Материалы переданы в следственный комитет по Ленинскому району Магнитогорска для возбуждения уголовного дела.