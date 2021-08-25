25 августа 2021

В Челябинской области водитель сбил сотрудника минэкологии

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобилист едва не покалечил инспектора из-за административного протокола (фото из архива) Фото:

В Верхнеуральском районе водитель пытался скрыться во время рейда и совершил наезд на инспектора. Как рассказал URA.RU замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков, инцидент произошел в охранной зоне памятника природы озера Большой Бугодак (Верхнеуральский район).

«Нарушитель не только сбил нашего инспектора, но и провез его на капоте. Так он пытался избежать штрафа за нахождение автомобиля в охраной зоне. Сумма штрафа за это правонарушение составляет до десяти тысяч рублей», — сообщил URA.RU Безруков.

Инспектор экологического надзора попросил водителя заглушить мотор и выйти из автомобиля. Нарушитель отказался выполнять законные требования и попытался скрыться на автомобиле, совершив резкий маневр и наезд на сотрудника минэкологии.

Инспектор обратился в полицию и нарушителя задержали в этот же день. Им оказался местный житель поселка Степного. Материалы переданы в следственный комитет по Ленинскому району Магнитогорска для возбуждения уголовного дела.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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