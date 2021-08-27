В Сургуте собралась вся политэлита ХМАО

Вся политэлита ХМАО во главе с уральским полпредом Владимиром Якушевым и губернатором Югры Натальей Комаровой собралась в Сургуте. Они стали участниками итогового форума «Команда Югры», где обсуждаются приоритетные проекты развития региона, передает корреспондент URA.RU.
Помимо полпреда и губернатора, участие в форуме принимают члены окружного правительства, депутаты думы ХМАО и Тюменской областной думы, главы югорских муниципалитетов. «В Сургут не смогли приехать только мэры отдаленных территорий, но они подключены к форуму в режиме ВКС», — сообщил URA.RU источник, близкий к окружному правительству.
Губернатор Югры в своем выступлении отметила несколько главных инфраструктурных проектов, реализация которых должна начаться в округе в ближайшее время. «Это строительство второго мостового перехода через реку Обь в районе Сургута, здания научно-технологического центра, центра высоких биомедицинских технологий. Это наши главные инвестиции в повышение качества жизни и развития Югры», — заявила Комарова.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургут на два дня прилетел полпред президента РФ в УрФО. У него запланирован ряд встреч с трудовыми коллективами и участие в партийных мероприятиях «Единой России».
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