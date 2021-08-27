27 августа 2021
26 августа 2021

В Кыштыме росгвардейцы подрались и выпали со второго этажа

© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировка сотрудников Росгвардии на территории гимназии. Челябинск, росгвардия, вневедомственная охрана
Росгвардейцы сказали, что они облокотились на перила и упали Фото:

Два сотрудника Росгвардии подрались и упали со второго этажа в Челябинской области. ЧП произошло на турбазе в Кыштыме. В пресс-службе управления Росгвардии по региону URA.RU заявили, что по данному инциденту проводится проверка.

«Восемь взрослых и четверо детей заселились в номер, двое из них — контролеры Росгвардии. Ближе к ночи тусовка сменилась криками и грохотом. На место вызвали полицию, в это время росгвардейцы уже лежали на земле под окнами», — сообщает telegram-канал Ural Mash.

Один из сотрудников был без сознания, другой получил перелом. В объяснительной они написали, что облокотились на перила и упали. Очевидцы сообщили, что была драка. Номер закрыли на ремонт. Возмещать ущерб росгвардейцы отказались. Само ЧП случилось неделю назад.

«Проводится проверка. По ее результатам в соответствии с законодательством будут приняты решения в отношении участников случившегося», — заявили URA.RU в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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