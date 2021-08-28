28 августа 2021
27 августа 2021

В Екатеринбурге стали чаще сдавать дачи в посуточную аренду

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбург стал одним из лидеров в РФ по предложениям аренды загородной недвижимости Фото:

В Екатеринбурге на треть вырос объем предложения посуточной аренды загородных дач и коттеджей. Такие данные за август 2021 года приводит «Авито Недвижимость».

«Среди городов-миллионников наиболее заметно объем предложения загородной недвижимости в аренду вырос в Красноярске (55,1%), Екатеринбурге (31,5%) и Казани (22,5%)», — приводит ТАСС сообщение сервиса. В целом по России за год объем предложений краткосрочной аренды загородной недвижимости вырос на 36,4%.

Руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимость» Артем Кромочкин уточнил, что за год наибольшее количество новых объектов появилось в категориях таунхаусов и домов. Рост составил 43,1% и 38,5% соответственно, сказал эксперт.

Ранее представитель «Авито» в УрФО София Вжесинская рассказывала URA.RU, что за последние полгода спрос на краткосрочную аренду в Екатеринбурге увеличился на 70%. Объясняли это подъемом внутреннего туризма на фоне пандемии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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