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«Уралкалий» и «Уралхим» уличили в нарушении ковидных ограничений

© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021, третий день. Санкт-Петербург, уралхим, уралкалий
Роспотребнадзор собирается наказать «Уралхим» и «Уралкалий» Фото:

Пермские предприятия «Уралкалий» и «Уралхим» нарушили несколько коронавирусных запретов, сообщает управление Роспотребнадзора по Пермскому краю на своем сайте. Нарушения выявлены в первой половине августа 2021 года.

«В филиале АО „ОХК ‚Уралхим‘“ — „Азот“ допущено проведение массового мероприятия с приглашением лиц из сторонних организаций. На объектах ПАО „Уралкалий“ зафиксирован допуск к работе сотрудников с признаками инфекционного заболевания», — сообщает управление Роспотребнадзора.

В ведомстве отмечают, что «Уралкалий» дважды нарушил коронавирусные ограничения, которые связаны с выходом на работу сотрудников с признаками заболевания. Всего с 6 по 19 августа региональный Роспотребнадзор выявил нарушения у 53 пермских организаций. К нарушителям будут применены меры административного воздействия.

URA.RU направило запросы в пресс-службы «Уралкалия» и «Уралхима» с просьбой прокомментировать указанную информацию. На момент публикации ответы не получены.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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