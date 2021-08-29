«Уралкалий» и «Уралхим» уличили в нарушении ковидных ограничений

Роспотребнадзор собирается наказать «Уралхим» и «Уралкалий» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пермские предприятия «Уралкалий» и «Уралхим» нарушили несколько коронавирусных запретов, сообщает управление Роспотребнадзора по Пермскому краю на своем сайте. Нарушения выявлены в первой половине августа 2021 года.

«В филиале АО „ОХК ‚Уралхим‘“ — „Азот“ допущено проведение массового мероприятия с приглашением лиц из сторонних организаций. На объектах ПАО „Уралкалий“ зафиксирован допуск к работе сотрудников с признаками инфекционного заболевания», — сообщает управление Роспотребнадзора.

В ведомстве отмечают, что «Уралкалий» дважды нарушил коронавирусные ограничения, которые связаны с выходом на работу сотрудников с признаками заболевания. Всего с 6 по 19 августа региональный Роспотребнадзор выявил нарушения у 53 пермских организаций. К нарушителям будут применены меры административного воздействия.

URA.RU направило запросы в пресс-службы «Уралкалия» и «Уралхима» с просьбой прокомментировать указанную информацию. На момент публикации ответы не получены.