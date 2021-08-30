МУП «Тагилэнерго» должен кредиторам больше 2,5 млрд рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2021

Нижнетагильский металлургический комбинат (ЕВРАЗ НТМК) заключил с правительством Свердловской области соглашение, по которому власти региона погасят миллиардные долги банкротящегося МУП «Тагилэнерго» (Нижний Тагил). Решение было принято 27 августа на собрании кредиторов предприятия.

«Голосовали: „За“ — 53,41% от общего числа голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, что составляет 86,10% от числа голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов. „Против“ — 3,24% от общего числа голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов. Решили: заключить мировое соглашение», — говорится в протоколе заседания.

В итоге областное правительство с 2021 по 2023 год выделит мэрии Нижнего Тагила субсидию на погашение долга МУП «Тагилэнерго». На данный момент задолженность предприятия составляет 2,5 млрд рублей. Большая часть долга у муниципального предприятия сформировалась перед структурами «ЕВРАЗа» — ЕВРАЗ НТМК (1,1 млрд рублей) и «ЕВРАЗЭНЕРГОТРАНС» (92,9 млн рублей).

Получить оперативные комментарии в пресс-службах ЕВРАЗ НТМК и в областном минфине не удалось. Туда были отправлены запросы. На момент публикации ответы получены не были.

МУП «Тагилэнерго» — одно из крупнейших специализированных предприятий Нижнего Тагила по выработке тепловой энергии и по ее транспортировке. Заявление о банкротстве МУП «Тагилэнерго» было подано в мае 2016 года. Из открытых данных мэрии Нижнего Тагила известно, что доходная часть городского бюджета в 2021 году составляет 13,3 млрд рублей.