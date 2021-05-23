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21 мая 2021

В Перми запускают новую радиостанцию

© Служба новостей «URA.RU»
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Радиоведущие шоу «Пилота» и «Радио СИ». Екатеринбург, радио пилот
В Перми «Пилот FM» будет вещать на частоте 103,6 fm Фото:

В Перми в ближайшее время начнет вещание радиостанция «Пилот FM». Об этом URA.RU рассказал екатеринбургский медиаменеджер Николай Грахов. По его словам, запуск радиостанции запланирован «в ближайшую неделю-две».

«Мы сейчас занимаемся этим проектом (радиостанцией „Пилот FM“, планируем его запустить в ближайшую неделю-две, команду уже набрали», — сказал Грахов. Он назвал формат «Пилота» очень удачным и отметил, что в Екатеринбурге радиостанция занимает третье место по суточному количеству слушателей, уступая лишь «Радио Си» и «Европе Плюс».

Продюсер утреннего шоу на «Пионер FM» Вячеслав Мальгин отметил, что станция будет вещать на частоте 103,6 в диапазоне fm. «Музыкальная программа «Пилот FM Пермь» будет вещать на частоте 103,6 fm, то есть на частоте СМИ «Радио «Наши песни». Аппаратура в студии уже собрана, программы и джинглы готовы, сейчас идет их студийная обкатка», — добавил URA.RU Мальгин. Ранее сообщалось, что в Перми будет вещать аналог «Пилота», ориентированный на молодежную аудиторию.

Грахов является учредителем ООО «Медиа ФМ». В медиахолдинг входят несколько радиостанций в разных городах России. В Перми это «Радио Альфа», «Серебряный дождь», «Радио Дача», «Наши песни».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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