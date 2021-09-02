Министр Фальков оценил идею дистанционного обучения в вузах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лекция Алексея Текслера первокурсникам ЮУрГУ. Челябинск, аудитория, лекция, университет, вуз, маски, институт, студенты, коронавирус, ковид, первокурсники
По словам Валерия Фалькова, дистанционное обучение приведет к ухудшению качества образования Фото:

Переход на дистанционное обучение в вузах приведет к ухудшению качества образования, поэтому он невозможен. Об этом заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в ходе Восточного экономического форума.

«Тотальный дистант невозможен. Он ведет к существенному ухудшению качества образования», — передает слова Фалькова РИА «Новости».

Также министр отметил, что система образования России справилась с вызовами пандемии коронавируса. Ранее Фальков отчитался о ходе вакцинации в вузах страны. Он остался недоволен количеством привитых студентов. Президент России Владимир Путин отметил важность сохранения очного формата обучения, сообщает RT. Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что учебный год в школах и вузах начнется в очном формате, пишет «Национальная служба новостей».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...