Министр Фальков оценил идею дистанционного обучения в вузах

По словам Валерия Фалькова, дистанционное обучение приведет к ухудшению качества образования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Переход на дистанционное обучение в вузах приведет к ухудшению качества образования, поэтому он невозможен. Об этом заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в ходе Восточного экономического форума.

«Тотальный дистант невозможен. Он ведет к существенному ухудшению качества образования», — передает слова Фалькова РИА «Новости».

Также министр отметил, что система образования России справилась с вызовами пандемии коронавируса. Ранее Фальков отчитался о ходе вакцинации в вузах страны. Он остался недоволен количеством привитых студентов. Президент России Владимир Путин отметил важность сохранения очного формата обучения, сообщает RT. Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что учебный год в школах и вузах начнется в очном формате, пишет «Национальная служба новостей».