В Минобрнауки РФ остались недовольны вакцинацией студентов

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В Министерстве недовольны низким уровнем вакцинации студентов Фото:
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Коронавирус COVID-19

В российских вузах привиты 45% сотрудников и 12% студентов, что возмутило российские власти. Об этом сообщает глава Минобрнауки Валерий Фальков.

«В целом по России, по-моему, чуть больше 45% [вакцинированных сотрудников]. Что касается студентов, то, конечно, здесь ситуация несколько иная. Это обусловлено тем, что у нас были каникулы. Поэтому в целом, если по России брать, эти цифры больше 12%. Вузам предстоит большую разъяснительную работу организовать, для того чтобы студенты, те, кто пожелает, могли вакцинироваться. В том числе и иностранные», — заявил Фальков в интервью НТВ.

Ранее Фальков заявлял, что вузы должны обеспечить равные условия привитым и непривитым студентам. До этого министерство образования и науки рекомендовало вузам отправлять непривитых студентов на дистанционное обучение.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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