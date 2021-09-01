В Минобрнауки РФ остались недовольны вакцинацией студентов

В Министерстве недовольны низким уровнем вакцинации студентов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В российских вузах привиты 45% сотрудников и 12% студентов, что возмутило российские власти. Об этом сообщает глава Минобрнауки Валерий Фальков.

«В целом по России, по-моему, чуть больше 45% [вакцинированных сотрудников]. Что касается студентов, то, конечно, здесь ситуация несколько иная. Это обусловлено тем, что у нас были каникулы. Поэтому в целом, если по России брать, эти цифры больше 12%. Вузам предстоит большую разъяснительную работу организовать, для того чтобы студенты, те, кто пожелает, могли вакцинироваться. В том числе и иностранные», — заявил Фальков в интервью НТВ.

Ранее Фальков заявлял, что вузы должны обеспечить равные условия привитым и непривитым студентам. До этого министерство образования и науки рекомендовало вузам отправлять непривитых студентов на дистанционное обучение.