В Испании задержали сбежавшего из суда российского вора в законе

В аэропорту Барселоны (Испания) поймали криминального авторитета Левана Абуладзе (известен как Сухумский). В прошлом году преступник сбежал перед судебным заседанием во Владимире.
«Криминальный авторитет Леван Абуладзе, известный как Леван Сухумский, задержан в Барселоне. Мужчина пытался въехать в Испанию по поддельному паспорту на имя гражданина Украины», — сообщает «Ридус» со ссылкой на испанскую полицию.
Сухумский отбывал наказание в виде четырех лет лишения свободы во «Владимирском централе» с 2016 года. После освобождения в 2020 году на него сразу завели новое уголовное дело по статье о «занятии высшего положения в преступной иерархии». Абуладзе могли назначить до 15 лет лишения свободы, однако перед заседанием он сбежал прямо из зала суда.
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