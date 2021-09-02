В Испании задержали сбежавшего из суда российского вора в законе

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Вора в законе задержали в аэропорту с поддельным украинским паспортом Фото:

В аэропорту Барселоны (Испания) поймали криминального авторитета Левана Абуладзе (известен как Сухумский). В прошлом году преступник сбежал перед судебным заседанием во Владимире.

«Криминальный авторитет Леван Абуладзе, известный как Леван Сухумский, задержан в Барселоне. Мужчина пытался въехать в Испанию по поддельному паспорту на имя гражданина Украины», — сообщает «Ридус» со ссылкой на испанскую полицию.

Сухумский отбывал наказание в виде четырех лет лишения свободы во «Владимирском централе» с 2016 года. После освобождения в 2020 году на него сразу завели новое уголовное дело по статье о «занятии высшего положения в преступной иерархии». Абуладзе могли назначить до 15 лет лишения свободы, однако перед заседанием он сбежал прямо из зала суда.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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