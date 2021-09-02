Ролик с участием Евгения Куйвашева оплачен из фонда «Единой России» Фото: Размик Закарян © URA.RU

В соцсетях появилось видео со съемок с участием губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Областные власти готовят предвыборный ролик (Куйвашев идет на первом месте в списках «Единой России» на выборах в Госдуму и Заксобрание). Видео на своей странице в Instagram опубликовала Алена Белозерова.

«Backstage со съемок» — подписала она. На видео губернатор катается на электросамокате по набережной городского пруда Екатеринбурга, после чего его гримируют. «Мужчины же не красятся», — сказала Куйвашеву девушка за кадром. «Это они не красятся, их красят», — смеясь, ответил он. «Главное потом — смыть успеть», — добавил Куйвашев.

Затем губернатор пообщался с хозяйкой шпица, прогуливавшейся рядом. И с детьми, пробегавшими возле спорткомплекса «Динамо». У них состоялся диалог: «Каким видом спорта занимаетесь? — Гимнастикой! — А, вон оно что. Олимпийские чемпионки». В перерывах между дублями к Куйвашеву подбегали прохожие, чтобы сделать селфи. Пресс-секретарь свердловского отделения ЕР Максим Бестфатер прокомментировал URA.RU это событие. «Судя по видеокадрам, которые я вижу, это действительно процесс записи предвыборного ролика Евгения Куйвашева. Он оплачен из избирательного фонда и запущен с 1 сентября на телеканалах и в соцсетях», — отметил он.