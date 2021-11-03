Instagram забанил власти Севастополя перед визитом Путина

Страницу правительства Севастополя в Instagram заблокировали из-за чрезмерной активности, считают власти города Фото: Анна Майорова © URA.RU

Официальную страницу правительства Севастополя заблокировали в Instagram. Власти города потеряли более 10 тысяч подписчиков. 4 ноября в город должен приехать президент РФ Владимир Путин.

«В пятницу Instagram заблокировал официальную страницу Правительства Севастополя. Причина — большое количество ответов на комментарии пользователей. Социальная сеть называет это чрезмерной активностью. Страницу, к сожалению, восстановить не удалось», — сообщает правительство Севастополя на своей официальной странице в социальной сети «Вконтакте».

При попытке зайти на старую страницу городских властей Instagram сообщает, что ссылка недействительна. В правительстве Севастополя уже создали новый аккаунт в социальной сети, уточняет «Ридус». Жителям города предложили подписаться на новую страницу и сообщили, что они могут вновь задавать вопросы и оставлять комментарии.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин прибудет в Севастополь 4 ноября. Российский лидер посетить мемориальный комплекс, посвященный окончанию Гражданской войны в России, и возложит там цветы. Также у Путина запланировала встреча с главой города Михаилом Развозжаевым, передает RT.