В Осе произошло возгорание в одном из домов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В городе Оса Осинского района (Пермский край) во время пожара, произошедшего в деревянном жилом доме, погиб человек. Об этом сообщается в городской группе во «ВКонтакте».

«Сегодня, 6 ноября, в Осе произошло возгорание в одном из домов по улице Гагарина, во время тушения пламя перекинулось на рядом стоящий дом. Один человек погиб», — сообщается в группе «ЧП|ДТП|Оса».

Причины пожара устанавливаются. Сотрудники полиции проводят проверку.

URA.RU обратилось в ГУ МЧС России по Пермскому краю за комментарием. На звонок корреспондента никто не ответил.

Пожар в Осе произошел 6 ноября группа во ВКонтакте ЧП | ДТП | Оса

В результате пожара погиб один человек группа во ВКонтакте ЧП | ДТП | Оса