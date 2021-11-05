05 ноября 2021
04 ноября 2021
03 ноября 2021
02 ноября 2021

В ночном пожаре под Пермью погиб человек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар. Тюмень, пожар
В Осе произошло возгорание в одном из домов Фото:

В городе Оса Осинского района (Пермский край) во время пожара, произошедшего в деревянном жилом доме, погиб человек. Об этом сообщается в городской группе во «ВКонтакте».

«Сегодня, 6 ноября, в Осе произошло возгорание в одном из домов по улице Гагарина, во время тушения пламя перекинулось на рядом стоящий дом. Один человек погиб», — сообщается в группе «ЧП|ДТП|Оса».

Причины пожара устанавливаются. Сотрудники полиции проводят проверку.

URA.RU обратилось в ГУ МЧС России по Пермскому краю за комментарием. На звонок корреспондента никто не ответил.

Пожар в Осе произошел 6 ноября
В результате пожара погиб один человек

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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