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03 ноября 2021

В Перми погиб рабочий, попавший под пресс

© Служба новостей «URA.RU»
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Юбилейный пресс-тур на производство
Гострудинспекция в Пермском крае выясняет причины несчастного случая Фото:

В Перми во время работ с пресс-формой погиб слесарь. Несчастный случай произошел в ООО «Торговый дом Урал ИНВЕСТ», сообщается на сайте Госинспекции труда в Пермском крае.

«5 ноября при выполнении работ по наладке выдувной машины слесарю наладчику зажало голову в движущихся частях пресс-форм. В результате защемления головы работник получил травмы, несовместимые с жизнью», — говорится на сайте ведомства.

Сейчас Гострудинспекция выясняет причины и обстоятельства случившегося. После проверки материалы будут направлены в следственные органы. Согласно информации, размещенной на сайте Пермской торгово-промышленной палаты, ООО «Торговый дом Урал ИНВЕСТ» производит бытовые пластмассовые и оцинкованные изделия.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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