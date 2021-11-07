В Перми погиб рабочий, попавший под пресс

Гострудинспекция в Пермском крае выясняет причины несчастного случая Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Перми во время работ с пресс-формой погиб слесарь. Несчастный случай произошел в ООО «Торговый дом Урал ИНВЕСТ», сообщается на сайте Госинспекции труда в Пермском крае.

«5 ноября при выполнении работ по наладке выдувной машины слесарю наладчику зажало голову в движущихся частях пресс-форм. В результате защемления головы работник получил травмы, несовместимые с жизнью», — говорится на сайте ведомства.

Сейчас Гострудинспекция выясняет причины и обстоятельства случившегося. После проверки материалы будут направлены в следственные органы. Согласно информации, размещенной на сайте Пермской торгово-промышленной палаты, ООО «Торговый дом Урал ИНВЕСТ» производит бытовые пластмассовые и оцинкованные изделия.