Бывший вице-мэр Перми получила работу в Москве

Людмила Гаджиева будет отвечать за финансы московского образования Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Экс-замглавы администрации Перми Людмила Гаджиева трудоустроилась в структурах департамента образования Москвы. Она назначена первым заместителем начальника Центра финансового обеспечения ведомства, говорится на сайте учреждения.

«Гаджиева Людмила Анатольевна — первый заместитель начальника», — указано на личной странице чиновницы на сайте Центра. Учреждение занимается сопровождением деятельности департамента по финансовому обеспечению подведомственных ему образовательных организаций и других государственных учреждений; ведет бухгалтерский учет; осуществляет расчеты оплаты труда в департаменте и госучреждениях, сообщается также на сайте Центра.

Гаджиева курировала в мэрии Перми функционально-целевой блок «Социальная сфера», в том числе, отвечала за транспортную реформу. В январе 2020 года она покинула должность. Поводом послужило недовольство ее работой со стороны руководства региона. В марте она возглавила ДЮЦ «Здоровье». Вскоре сотрудники детско-юношеского центра обвинили чиновницу в том, что она необоснованно урезала им зарплаты.