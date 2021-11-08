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Бывший вице-мэр Перми получила работу в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства. Пермь, гаджиева людмила
Людмила Гаджиева будет отвечать за финансы московского образования Фото:

Экс-замглавы администрации Перми Людмила Гаджиева трудоустроилась в структурах департамента образования Москвы. Она назначена первым заместителем начальника Центра финансового обеспечения ведомства, говорится на сайте учреждения.

«Гаджиева Людмила Анатольевна — первый заместитель начальника», — указано на личной странице чиновницы на сайте Центра. Учреждение занимается сопровождением деятельности департамента по финансовому обеспечению подведомственных ему образовательных организаций и других государственных учреждений; ведет бухгалтерский учет; осуществляет расчеты оплаты труда в департаменте и госучреждениях, сообщается также на сайте Центра.

Гаджиева курировала в мэрии Перми функционально-целевой блок «Социальная сфера», в том числе, отвечала за транспортную реформу. В январе 2020 года она покинула должность. Поводом послужило недовольство ее работой со стороны руководства региона. В марте она возглавила ДЮЦ «Здоровье». Вскоре сотрудники детско-юношеского центра обвинили чиновницу в том, что она необоснованно урезала им зарплаты.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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