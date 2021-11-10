Более сотни чиновников ХМАО отправили на карантин по коронавирусу

Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды ужесточила противоковидные меры для посетителей. Об этом URA.RU рассказал глава ведомства Сергей Пикунов.
«У нас ограничен вход в учреждение из-за заболеваемости, двери учреждения закрыты для случайных посетителей, а граждан, которые пришли, заранее записавшись на прием, встречает у входа сотрудник ведомства», — рассказал руководитель Природнадзора ХМАО.
Пикунов пояснил, что введение мер обусловлено тем, что в Сургутском управлении ведомства коронавирусом заболели четыре сотрудника и необходимо ограничить возможность распространения инфекции дальше. Руководитель службы добавил, что при встрече каждому посетителю измеряют температуру, проверяют наличие маски, предоставляют антисептик для обработки рук.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО смертность от COVID выросла в 4 раза за месяц. Только за минувшие сутки от вируса скончались 12 человек.
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