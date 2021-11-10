10 ноября 2021

Более сотни чиновников ХМАО отправили на карантин по коронавирусу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Измерение температуры тела тепловизором. Курган, тепловизор, измерение температуры
Вход в Природнадзор ХМАО ограничен, а на входе измеряют температуру Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды ужесточила противоковидные меры для посетителей. Об этом URA.RU рассказал глава ведомства Сергей Пикунов.

«У нас ограничен вход в учреждение из-за заболеваемости, двери учреждения закрыты для случайных посетителей, а граждан, которые пришли, заранее записавшись на прием, встречает у входа сотрудник ведомства», — рассказал руководитель Природнадзора ХМАО.

Пикунов пояснил, что введение мер обусловлено тем, что в Сургутском управлении ведомства коронавирусом заболели четыре сотрудника и необходимо ограничить возможность распространения инфекции дальше. Руководитель службы добавил, что при встрече каждому посетителю измеряют температуру, проверяют наличие маски, предоставляют антисептик для обработки рук.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО смертность от COVID выросла в 4 раза за месяц. Только за минувшие сутки от вируса скончались 12 человек.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...