Более сотни чиновников ХМАО отправили на карантин по коронавирусу

Вход в Природнадзор ХМАО ограничен, а на входе измеряют температуру Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды ужесточила противоковидные меры для посетителей. Об этом URA.RU рассказал глава ведомства Сергей Пикунов.

«У нас ограничен вход в учреждение из-за заболеваемости, двери учреждения закрыты для случайных посетителей, а граждан, которые пришли, заранее записавшись на прием, встречает у входа сотрудник ведомства», — рассказал руководитель Природнадзора ХМАО.

Пикунов пояснил, что введение мер обусловлено тем, что в Сургутском управлении ведомства коронавирусом заболели четыре сотрудника и необходимо ограничить возможность распространения инфекции дальше. Руководитель службы добавил, что при встрече каждому посетителю измеряют температуру, проверяют наличие маски, предоставляют антисептик для обработки рук.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО смертность от COVID выросла в 4 раза за месяц. Только за минувшие сутки от вируса скончались 12 человек.