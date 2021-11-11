11 ноября 2021

Сирия в ближайшее время начнет производить вакцину «Спутник V»

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Вакцинация от коронавирусной инфекции вакциной Спутник V (Гам-КОВИД-Вак). Москва, ампула, спутник, вакцина, вакцинация, коронавирус, ковид, спутник v, гам-ковид-вак, гам ковид вак
В ближайшее время САР и РФ закончат решение организационных вопросов для старта производства «Спутника V» в Сирии Фото:
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Коронавирус COVID-19

В ближайшие дни запланированы переговоры по началу производства российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» в Сирии. Об этом заявил министр промышленности Сирийской Арабской Республики Зияд Саббаг.

«В ближайшие два дня пройдут переговоры между Россией и Сирией по началу производства российской вакцины в САР. Предложение поступило от российской стороны», — заявил в пятницу Зияд Саббаг, передает РИА «Новости».

По его словам, будет сформирована совместная комиссия для завершения вопросов организационных вопросов для начала производства вакцины. «Российская вакцина доказала свою эффективность за время ее применения в Сирии», — заключил министр.

Ранее сообщалось, что американские фармацевты планируют начать производство «Спутника V» в США. Президент РФ Владимир Путин призвал страны Азиатско-Тихоокеанского региона взаимно признать сертификаты о вакцинации. В НИЦ имени Гамалеи заявили, что «Спутник V» могут одобрить в Евросоюузе до конца 2021 года, передает телеканал 360. Королевство Камбоджа стало 71-м государством, одобрившим применение «Спутника V», передает Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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