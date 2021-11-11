Преступник-рецидивист напал на двух женщин в Свердловской области

Одна из женщин, на которых напали с ножом, доставлена в больницу Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Полиция задержала свердловчанина, подозреваемого в нападении на двух женщин. Ранее его судили за тяжкие преступления, сообщил URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

«Сотрудники полиции Верхней Салды задержали уроженца Нижнего Тагила, который в сентябре был объявлен в розыск после нападения с ножом на двух женщин 18 и 44 лет. Он хорошо понимал, что сыщики его ищут, поэтому даже в один магазин дважды не заходил», — сообщил Горелых. Он отметил, что подозреваемый раньше был судим за убийство, разбой и изнасилование.

Потерпевших женщин госпитализировали с ножевыми ранениями. Подозреваемого искали с 26 сентября, когда произошло нападение.

Злоумышленника нашли в Нижнем Тагиле, где он прятался у знакомой женщины. Мужчина пытался оказать сопротивление, но был задержан. Сейчас ему грозит до 10 лет лишения свободы.