Валерий Карпин не уверен, сможет ли психологически подготовить игроков к следующему матчу Фото: Aleksandr Osipov/Flickr.com

В групповом этапе отборочного цикла по Чемпионату мира российские футболисты проиграли хорватским игрокам из-за психологических проблем. Такой мыслью поделился главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин.

«Проблема одна, она единственная, она, по-моему, понятна уже всем: проблема в голове. У нас не было владения мячом больше пяти секунд ни разу, и это точно не из-за мастерства игроков», — рассказал Валерий Карпин о причине проигрыша своих подопечных в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу». «Это можно связать со многими вещами, но глобальная мысль одна: мы все равно, хочешь или не хочешь, нравится кому-то это или нет, — мы боимся», — признался тренер. По его словам, кто-то боится журналистов, кто-то болельщиков, кому-то было страшно играть именно с Хорватией — у каждого свой был свой страх во время игры на поле.

По мнению Валерия Карпина, именно в этой игре все психологические проблемы российских игроков вылезли наружу. В предыдущем матче со Словенией, по его словам, ничего подобного он не наблюдал. Тренер добавил, что после игры он находится в раздумьях насчет того, что делать дальше. На данный момент он не уверен, сумеет ли психологически подготовить игроков к стыковым матчам весной 2022 года.

Сборная России по футболу 14 ноября уступила сборной Хорватии со счетом 0:1. Команда Карпина упустила возможность занять первое место в группе и попала в стыковые матчи, которые пройдут уже в следующем году. Наставник футбольной команды полностью взял на себя вину за поражение российских игроков.