Челябинка оформила кредит на покойника

Женщина оформила кредит на сумму 30 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительницу Челябинска осудили за оформление кредита на умершего человека. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры, челябинка была лично знакома с умершей.

«Через Интернет заполнила заявление на получение кредита в размере 30 тысяч рублей. Внесла заведомо ложные сведения о личности заемщика, используя паспортные данные умершей 64-летней знакомой, за которой ранее осуществляла уход», — сообщили URA.RU в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что деньги челябинка перевела на банковскую карточку умершей. Переведенную сумму женщина потратила на личные нужды.

Суд приговорил челябинку к 80 часам обязательных работ. При вынесении приговора суд отметил наличие у подсудимой двух малолетних детей. Женщина признала свою вину и активно помогала расследованию.