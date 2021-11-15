15 ноября 2021

Челябинка оформила кредит на покойника

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина оформила кредит на сумму 30 тысяч рублей Фото:

Жительницу Челябинска осудили за оформление кредита на умершего человека. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры, челябинка была лично знакома с умершей.

«Через Интернет заполнила заявление на получение кредита в размере 30 тысяч рублей. Внесла заведомо ложные сведения о личности заемщика, используя паспортные данные умершей 64-летней знакомой, за которой ранее осуществляла уход», — сообщили URA.RU в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что деньги челябинка перевела на банковскую карточку умершей. Переведенную сумму женщина потратила на личные нужды.

Суд приговорил челябинку к 80 часам обязательных работ. При вынесении приговора суд отметил наличие у подсудимой двух малолетних детей. Женщина признала свою вину и активно помогала расследованию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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