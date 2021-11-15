Челябинка оформила кредит на покойника

Жительницу Челябинска осудили за оформление кредита на умершего человека. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры, челябинка была лично знакома с умершей.
«Через Интернет заполнила заявление на получение кредита в размере 30 тысяч рублей. Внесла заведомо ложные сведения о личности заемщика, используя паспортные данные умершей 64-летней знакомой, за которой ранее осуществляла уход», — сообщили URA.RU в прокуратуре.
В ведомстве добавили, что деньги челябинка перевела на банковскую карточку умершей. Переведенную сумму женщина потратила на личные нужды.
Суд приговорил челябинку к 80 часам обязательных работ. При вынесении приговора суд отметил наличие у подсудимой двух малолетних детей. Женщина признала свою вину и активно помогала расследованию.
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