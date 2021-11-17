Патрушев: эксперименты с вирусами стали причиной пандемии

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Выездное заседание совета безопасности РФ. Тюмень, патрушев николай
В мире наблюдается тенденция к появлению новых вирусов, считает Николай Патрушев Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Опасные эксперименты с различными вирусами привели к возникновению новых болезней и пандемий. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе ежегодной встречи секретарей Совбезов стран СНГ в Москве.

«Устойчивая тенденция к появлению новых болезней и пандемий стала следствием опасных экспериментов с вирусами», — сказал Патрушев. Его слова приводит ТАСС.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса будет длиться долго из-за неравного доступа людей к вакцине, пишет RT. Инфекционист Евгений Тимаков читает, что пандемия COVID-19 продлится еще как минимум год, сообщает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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