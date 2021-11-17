Патрушев: эксперименты с вирусами стали причиной пандемии

В мире наблюдается тенденция к появлению новых вирусов, считает Николай Патрушев Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Опасные эксперименты с различными вирусами привели к возникновению новых болезней и пандемий. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе ежегодной встречи секретарей Совбезов стран СНГ в Москве.

«Устойчивая тенденция к появлению новых болезней и пандемий стала следствием опасных экспериментов с вирусами», — сказал Патрушев. Его слова приводит ТАСС.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса будет длиться долго из-за неравного доступа людей к вакцине, пишет RT. Инфекционист Евгений Тимаков читает, что пандемия COVID-19 продлится еще как минимум год, сообщает «Национальная служба новостей».