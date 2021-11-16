Депутаты остановили войну с пиар-блоком мэрии Екатеринбурга

Дума освободила пиар-блок мэрии от доклада Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Гордума Екатеринбурга официально приостановила противостояние с идеологическим блоком мэрии, которое длилось полтора года. Думская комиссия по местному самоуправлению (МСУ) 17 ноября неожиданно исключила из повестки доклад «О проведении совместной информационной работы администрации Екатеринбурга и Екатеринбургской городской думы», с которым должен был выступить начальник департамента информполитики мэрии Алексей Редин.

Такие отчеты руководство думы придумало во времена работы вице-мэра по политике и СМИ Екатерины Куземки — чтобы публично критиковать ее: у чиновницы был конфликт с рядом депутатов, включая спикера Игоря Володина. Народные избранники возмущались, что пресс-служба мэрии их игнорирует, добивались увеличения собственных бюджетов на СМИ, а также обвиняли Куземку в нецелевом расходовании средств и требовали ее отставки.

Куземка уволилась в январе 2021-го. Ее место занял Сергей Плахотин. Серьезных конфликтов с гордумой у него пока нет. Хотя и дружбы тоже.

«Поскольку Куземка уже не работает, а Плахотина разносить особо не за что, руководство думы приняло решение, что доклад Редина заслушивать не надо. Этот вопрос в обозримом будущем рассмотрен не будет», — поделился источник. При этом формально на комиссии по МСУ было объявлено, что с просьбой к депутатам обратился первый вице мэр Игорь Сутягин, так как есть «необходимость более детально проработать» вопрос.