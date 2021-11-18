Москвичка заступилась за мужчину, которого избивал иностранец

В Москве уроженец Таджикистана Михаил Г. избил жителя столицы по неизвестным причинам. За россиянина заступилась девушка, которую мужчина ударил по лицу. В социальных сетях появилось видео конфликта.
Драка произошла на Осеннем бульваре, 31-летний Михаил Г. избивал мужчину, лежащего на асфальте. «39-летняя москвичка попыталась поднять москвича и спасти его от агрессора. Но Г. толкнул заступницу, а потом ударил ее по лицу. Женщина при падении сломала руку, а на лице у нее теперь огромный фингал», — передает telegram-канал Shot
По факту инцидента проводится проверка. Пострадавшая намерена добиться справедливого наказания для нападавшего. Ранее в Москве вечером на мужчину с ребенком напала толпа южан, мальчик четырех-пяти лет стоял рядом и смотрел на избиение отца. Мужчина предложил драться один на один, но толпа проигнорировала его.
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