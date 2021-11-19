19 ноября 2021

В соцсетях возмутились изменением движения транспорта в Москве. «Куча дизлайков вашей оптимизации»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Передача новых автобусов, полученных Екатеринбургом в лизинг в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Екатеринбург, автобус, общественный транспорт, городской транспорт
Москвичи выступили против изменения схем работы надземного транспорта Фото:

В Москве с 20 сентября кардинально изменится схема работы надземного транспорта. В мэрии столицы пояснили, что реформа вводится исключительно для удобства пассажиров. Однако многие из них раскритиковали новую маршрутную сеть.

Главное нововведение в работе московского надземного транспорта — изменение принципа нумерации маршрутов. Отныне экспрессы и магистральные маршруты будут обозначаться буквами «е» и «м». Кроме того, по номеру автобуса теперь можно определять, в каком районе он курирует. Для этого власти поделили город на десять условных секторов: первый — на юго-западе, остальные по часовой стрелке, юг — девятый. Так, например, маршруты, чьи номера начинаются с цифры 1 (10-19 и 100-199), работают в районе Профсоюзной улицы и Ленинского проспекта. Кроме того, ряд маршрутов вообще отменили. Однако власти города добавили 90 новых остановок, а у 130 изменили названия. По мнению сотрудников ведомства, время в пути для москвичей сократится до 30-40%.

Многие отнеслись к нововведениям негативно
Фото:
Елена Глебова считает, что пожилым людям особенно тяжело будет ориентироваться в новой транспортной системе
Фото:
Кто-то считает, что у москвичей «отбирают историю»
Фото:
Пользователь соцсети отметил, что вводимые изменения — это шаг назад
Фото:
Кто-то считает, что власти создают видимость развития транспортной системы в Москве
Фото:
Дмитрий Михайлов даже задумался о покупке автомобиля из-за маршрутных изменений
Фото:

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...