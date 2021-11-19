В Москве с 20 сентября кардинально изменится схема работы надземного транспорта. В мэрии столицы пояснили, что реформа вводится исключительно для удобства пассажиров. Однако многие из них раскритиковали новую маршрутную сеть.

Главное нововведение в работе московского надземного транспорта — изменение принципа нумерации маршрутов. Отныне экспрессы и магистральные маршруты будут обозначаться буквами «е» и «м». Кроме того, по номеру автобуса теперь можно определять, в каком районе он курирует. Для этого власти поделили город на десять условных секторов: первый — на юго-западе, остальные по часовой стрелке, юг — девятый. Так, например, маршруты, чьи номера начинаются с цифры 1 (10-19 и 100-199), работают в районе Профсоюзной улицы и Ленинского проспекта. Кроме того, ряд маршрутов вообще отменили. Однако власти города добавили 90 новых остановок, а у 130 изменили названия. По мнению сотрудников ведомства, время в пути для москвичей сократится до 30-40%.

Елена Глебова считает, что пожилым людям особенно тяжело будет ориентироваться в новой транспортной системе