В Новоуральске живодер повесил собаку на окне своей квартиры

Полиция задержала мужчину, который жестоко расправился с собакой (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

Житель Новоуральска (Свердловская область) подвесил свою собаку на поводке на окне собственной квартиры. Соседи вызвали МЧС и полицию. К моменту их прибытия собака уже задохнулась.

«Это произошло сегодня около 11:00, сосед постучал в квартиру, так как не смог достучаться до хозяина, и сказал, что у него в окне болтаются ноги собаки. На тот момент собака еще жива была. Собака висела прямо из окна. Вместе вызвали бригаду спасательной службы и полицию. Достучавшись до этого изверга, увидели еще одну собаку в клетке, она лежала уже мертвая», — цитирует Е1 жительницу Новоуральска Евгению, которая проживает в одном доме с хозяином собаки.

Инцидент произошел на улице Перевальной, 2. Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что владелица животных была в Екатеринбурге. В квартире находился ее сожитель, который ранее отсидел три с половиной года за причинение тяжкого вреда здоровью и угрозу убийством. Горелых уточнил, что мужчина был пьян и не способен «не только пояснить факт произошедшего, но и внятно произнести свое имя».

Сожитель заявил, что собака сама выпрыгнула из окна. Мужчину задержали, после чего он дал письменные признательные показания. По его словам, собака мешала ему расслабляться. Мужчина привязал ее и выбросил в окно.

Вторая собака — кобель хаски — выжила. Горелых сообщил, что полиция начала проверку по факту издевательства над животными. «Сотрудники полиции, как только хозяйка вернется и протрезвеет хозяин, установят более подробные обстоятельства произошедшего», — уточнил руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД.

Ранее другого жителя Новоуральска засняли во время избиения собаки бейсбольной битой. Полиция провела проверку по данному факту и выяснила, что в реальности животное не подвергалось пыткам. Горелых сообщил, что хозяин пытался убрать наледь с багажника машины, в то время как со стороны показалось, что он бьет собаку. Ветеринары не нашли на теле животного каких-либо травм, гематом, переломов и повреждений.